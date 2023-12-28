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“Под ногами лед”. В Якутии пассажир Ан-24 рассказал о нештатной посадке

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"Под ногами лед". В Якутии пассажир Ан-24 рассказал о нештатной посадке

В Якутии пассажиры самолета Ан-24, приземлившегося за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Зырянки, до последнего момента не знали о нештатной ситуации, рассказала в интервью телеканалу “360” летевшая этим рейсом Анна.

В четверг самолет Ан-24 компании “Полярные авиалинии”, выполнявший рейс по маршруту “Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск”, при заходе на посадку отклонился от ВПП и приземлился на песчаную косу реки Колыма.

Как рассказала журналистам пассажирка, после приземления всех попросили покинуть борт, независимо от пункта назначения, указанного в билете.«”Оказалось, мы возле берега стояли. Самолет на реке, на льду…” – уточнила собеседница телеканала.

По словам женщины, к тому моменту спасатели и медики уже прибыли на место происшествия, но из-за сугробов машины некоторое время не могли приблизиться непосредственно к самолету. В 40-градусный мороз пассажиры самостоятельно добирались до берега.«”Мы на берег сами вышли. Они же (спасатели, – ред.) не могли по слою снега сами приехать к нам. Пришлось самим на берег выбираться, и они нас отвезли в аэропорт. Накормили, напоили… Все хорошо. Долетели сегодня…” – рассказала Анна.

Как рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, по предварительной информации, “причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна”.

Радио Sputnik сообщало, что в Хакасии расследуют обрушение горки, в результате которого пострадали дети.

Взято отсюда.

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