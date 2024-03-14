Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком

Автомобиль полиции. Архивное фото

Уголовное дело завели в Новосибирской области на женщину, ребёнок которой получил травмы, упав из кроватки, сообщило СУСК РФ по региону.

“Расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения матерью возложенных обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетними детьми”, – говорится в сообщении.

В следственном управлении пояснили, что уголовное дело возбуждено в отношении 21-летней жительницы Каргатского района, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

“По данным следствия, в одном из сел Каргатского района мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию, не осуществляла контроль за ними, вследствие чего один из малолетних детей 28 февраля 2024 года получил травмы при падении из колыбели”, – сообщили в СУСК.

Также, по данным ведомства, с октября 2023 по февраль 2024 года женщина плохо воспитывала своих детей и жестоко обращалась с ними.

“В настоящий момент один из детей находится в медицинском учреждении, другой проживает у близких родственников”, – добавили в управлении.

Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что в ходе проведённой проверки выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики, бездействие органа опеки и попечительства при защите прав и законных интересов малолетних лиц.

город Горняк

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