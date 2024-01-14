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Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме

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Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме

Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе

Пожар в частном доме в окрестностях Пензы унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, еще один ребенок спасен и доставлен в больницу, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района поступило в МЧС в 15.01 мск. Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе«”Площадь пожара – 81 квадратный метр, дом выгорел по всей площади… По уточненной информации, на пожаре погибли женщина 1957 года рождения, молодой человек 2005 года рождения, мальчик 2016 года рождения. Матерью спасена и пострадала девочка 2020 года рождения”, – сказали журналистам в пресс-службе главка.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая девочка доставлена в больницу.

На месте пожара находится начальник областного главка МЧС Дмитрий Козлов, дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, добавили в главке.

город Горняк
Взято отсюда
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