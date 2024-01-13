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Под Петербургом загорелся склад Wildberries

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Под Петербургом загорелся склад Wildberries

Тушение пожара . Архивное фото

В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщила компания.«”На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению”, — уточнили в организации.

Руководство компании оказывает все необходимое содействие, добавили в пресс-службе.

Сегодня ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг № 2. По данным сервиса “Яндекс Карты”, на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, на котором произошел пожар) находится склад Wildberries.

Позднее площадь пожара возросла до 50 тысяч квадратов. К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 112 сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

новости Алтайский
Взято отсюда
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