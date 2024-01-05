Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой

Полицейский автомобиль . Архивное фото

Старший сержант полиции города Таганрога в Ростовской области обезвредил ранее судимого мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. «”В Таганроге старший сержант полиции Сергей Бережной обезвредил ранее судимого мужчину, угрожавшего ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине”, – говорится в сообщении. По данным полиции, нетрезвый мужчина таким способом хотел вернуть деньги за ранее купленный в этом магазине алкоголь.

Ранее в ряде соцсетей сообщалось, что 29 декабря 2023 года в Таганроге Ростовской области в один из магазинов зашел мужчина с гранатой: он требовал сигареты в долг, угрожая взрывчатым устройством. Утверждалось, что в магазине находились четыре сотрудника и три покупателя, одним из которых оказался сотрудник таганрогской полиции. «”Наш сотрудник, оказавшийся рядом, среагировал моментально и обезоружил злоумышленника. Вместе с подоспевшим на помощь еще одним посетителем магазина задержал его”, – уточняется в сообщении ГУ МВД РФ по региону. Сообщается, что, согласно заключению эксперта, изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва.

Уточняется, что мужчина заключен под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

Горняк22

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