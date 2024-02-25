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Под Саратовом легковушка врезалась в опору освещения, есть пострадавшие

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Под Саратовом легковушка врезалась в опору освещения, есть пострадавшие

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Легковой автомобиль врезался в опору освещения на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.

“На СКАД (Саратовская кольцевая автодорога) вблизи поворота на Татищево водитель, управляя автомобилем Lada Priora, протаранил опору освещения. В результате ДТП пострадали пять человек. Двое мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии и еще двое мужчин в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу”, — написал Юрин.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что ДТП произошло в 17.10 (16.10 мск) в Татищевском районе области, легковой автомобиль врезался в две опоры линий электропередачи.

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Взято отсюда
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