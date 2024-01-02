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Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед

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Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед

Лед на Волге. Архивное фото

Спасатели извлекли из воды одного погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Ранее Юрин сообщил, что два автомобиля провалились под лед на Волге в понедельник. По его словам, один из инцидентов произошел вблизи города Маркс, там двое пострадавших смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег и передали медикам. Второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное, информация о пострадавших не сообщалась.

“Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции”, – сказал собеседник агентства.

В Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.

горняк
Взято отсюда
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