Под Саратовом потушили пожар на заводе по выпуску ячеек для яиц

Место пожара в производственном здании в поселке Придорожном Саратовской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц в окрестностях Саратова, где огонь охватил площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Ранее областной главк МЧС сообщил, что железобетонное здание загорелось в частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в поселке Придорожный Энгельсского района в 16.25 (15.25 мск). В 18.20 (17.20 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал. По данным МЧС, из одноэтажного здания цеха пожарные вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом.

“В Саратовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций”, – говорится в сообщении.

город Горняк

Взято отсюда

Источник