Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

Автомобиль полиции . Архивное фото

Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Тамбовской области.

Столкновение произошло вечером в пятницу на автодороге Р-22 “Каспий” – в Знаменском районе Тамбовской области. «”Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля “Дэу Нексия” и грузовика-фургона “Мерседе”. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель “Дэу Нексия” и два пассажира”, – говорится в сообщении ГИБДД региона.

В ГИБДД добавили, что из-за ДТП не пришлось перекрывать движение по трассе и организовывать объезд.

новости Алтайский

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