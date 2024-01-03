Под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов

На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области

Более ста домов получили повреждения в селе Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, из них восемь были полностью разрушены, сообщило в среду правительство региона в Telegram.

Второго января Минобороны РФ сообщило о том, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. «”В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки – повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 — остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский”, – говорится в сообщении.

Как отмечают власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. Кроме этого, повреждения получили школа, дом культуры и здание местной администрации. Будет проведена экспертиза этих зданий, и, если это возможно, там восстановят кровлю и поменяют окна.

город Горняк

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