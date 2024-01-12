Под Звенигородом образовалась десятикилометровая пробка из-за метели

На Центральной кольцевой автодороге под Звенигородом образовалась десятикилометровая пробка, пишет издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на соцсети.

Затор возник из-за большегрузов, которые в условиях метели не могли взобраться в горку, говорится в публикации. Также сообщалось о двух авариях на дороге.

Из-за стихии в четверг видимость в московском регионе не превышает 300 метров, на дорогах – гололедица.

Радио Sputnik также сообщало, что на трассе М-10 “Россия” под Петербургом открыли движение по новой развязке.

Взято отсюда.