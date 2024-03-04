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Подмосковные гандболисты выиграли золото юниорского первенства РФ

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Подмосковные гандболисты выиграли золото юниорского первенства РФ

Подмосковные гандболисты выиграли национальный юниорский чемпионат по ручному мячу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Команде Подмосковья удалось одержать победу во всех семи матчах турнира, говорится в сообщении.

В финале их соперником стали гандболисты из Москвы. Основное время матча завершилось вничью. Овертайм принес победу сборной Московской области – 34:33, отмечает Regions.

Радио Sputnik также сообщало, что в Новом Уренгое прошли состязания юных автогонщиков.Споры о спортеЧемпионат России по футболу: самые ожидаемые матчи и неожиданные результаты2 марта, 16:33

Взято отсюда.

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