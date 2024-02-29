Подмосковные инвесторы за год получили льготных кредитов на 25 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) России в прошлом году предоставил инвесторам в Подмосковье 25 миллиардов рублей в качестве льготных кредитов, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.«”В 2023 году ФРП РФ выдал в общей сложности 23 льготных займа подмосковным инвесторам. Средства Фонда позволят нашим компаниям реализовать проекты, позволяющие решать задачи импортозамещения, имеющие большое значение для страны и ее экономики”, – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как добавляет РИАМО, промышленные предприятия могут получить кредиты по льготным ставкам – от 0,5 процента до пяти процентов годовых.

Радио Sputnik также рассказало, что производителей Подмосковья пригласили торговать с Саудовской Аравией.

Взято отсюда.