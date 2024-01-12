Закон о мобилизации на Украине не будет популярен в обществе, но его надо принять в кратчайшие сроки. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк раскритиковал депутатов Рады, которые отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации для его доработки.

«Депутаты хотят получить закон, который будет нравиться людям, но это невозможно, и потому они ищут малейшую возможность пройти между капельками, это не выйдет», — сказал Подоляк.

По его мнению, существующие на Украине правила мобилизации надо менять, так как два года боевых столкновений сформулировали к ним совсем другие требования. Подоляк выразил уверенность, что в ближайшее время Рада примет закон в первом и втором чтениях с учетом правок антикоррупционного и других парламентских комитетов.

12 января на Украине рассказали об изменениях в законе о призыве на военную службу. Предполагается, что в ВСУ не станут призывать инвалидов, зато отсрочки лишатся действующие депутаты и полицейские.

В тот же день британское издание раскрыло суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.

Ранее генерал США потребовал от Киева мобилизовать женщин.

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