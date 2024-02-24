Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест

Сотрудник полиции. Архивное фото

Суд в Приморье отправил под домашний арест на один месяц и семь суток мужчину, которого подозревают в убийстве краснокнижного амурского тигра в Пожарском районе, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, 41-летний житель Пожарского района края 27 января 2024 года в лесном массиве застрелил амурского тигра, добил его ножом и разделал тушу. После чего, желая скрыть преступление, перевез части тигра в район села Ясеневый, где их впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

“С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на 1 месяц 7 суток. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации) находятся на контроле в прокуратуре края”, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В конце января гендиректор Центра “Амурский тигр” Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что неизвестные убили краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья, тушу расчленили и спрятали в лесу, вероятно, чтобы скрыть преступление. Останки хищника были обнаружены в лесном массиве недалеко от села Ясеневый. Краевая полиция сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации “Незаконная охота”.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

горняк

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