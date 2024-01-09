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Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

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Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Архивное фото

Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы “Изолента” Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

“Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге”, — написала Ирина Волк.

Ранее об этом инциденте Татаренков рассказал РИА Новости. По его словам, поджог произошел, когда в помещении никого не было, но внутри горел свет, который можно было увидеть с улицы. Поэтому, считает журналист, расчет был именно на жертвы. Татаренков также отметил, что подозревает “украинский след” в произошедшем.

Полиция завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

горняк
Взято отсюда
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