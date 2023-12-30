Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото

Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале СК РФ.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. ГСУСК РФ по Московской области сообщило, что 25-летний подозреваемый напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей.

“Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил”, – сказал подозреваемый на допросе.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

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