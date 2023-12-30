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Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признал свою вину

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Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признал свою вину

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды, отца журналиста и бывшего пресс-секретаря патриарха РПЦ Владимира Легойды, признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — заявил задержанный мужчина.

При себе у Романа Легойды были 100 тыс. рублей.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве отца журналиста, бывшего пресс-секретаря патриарха РПЦ Владимира Легойды.

Девяностолетний Роман Легойда был обнаружен в овраге около дороги в Видном. Отмечается, что Легойде нанесли 18 колото-резаных ран, его тело было обнаружено спустя четыре часа после того, как Роман Легойда пропал.

Ранее сообщалось, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.

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