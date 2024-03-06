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“Подозревают всю деревню”. Что кроется за гибелью псковской школьницы

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"Подозревают всю деревню". Что кроется за гибелью псковской школьницы

Сотни волонтеров, десятки водолазов и кинологов — в Псковской области завершились поиски 11-летней школьницы, пропавшей в начале года. Местные жители утверждают, что ее убили, однако СК пока не спешит с выводами и ждет результатов судебно-медицинской экспертизы. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Опасная река

Третьеклассница Марина (имя несовершеннолетней изменено) жила в деревне Полоное Порховского района. Первого января после обеда она отправилась на прогулку, но домой не вернулась. Вечером родные обошли вдоль и поперек все улицы, однако ее нигде не было.

Обратились в полицию. Утром к поискам, несмотря на праздник, подключились волонтеры. Поскольку через деревню протекает река Полонка — а она к тому времени замерзла еще не полностью, — силовики предположили, что девочка могла утонуть.Сотрудник СК и водолазы проводят поисковые мероприятия на реке Полонке

“Из Санкт-Петербурга в Полоное приехала наша команда, — рассказывают в поисково-спасательном отряде “ЛизаАлерт”. — Река очень опасная: с быстрым течением и каменистыми порогами, неравномерным льдом и промоинами. Плюс морозы до минус 29. Мы задействовали все, что было можно: мотобуры, бензопилы, подводные камеры и дрон, беспилотник, гидроакустический прибор с круговым сканированием”.

Оборудование не раз выходило из строя, но добровольцы проверили буквально каждый метр подледного пространства реки, тщательно осмотрели береговую линию вверх и вниз по течению. Ничего не обнаружили.

Параллельно другие группы обследовали заброшенные здания и окрестности населенного пункта, окруженного довольно густым лесом. Марина ушла из дома в ярком розовом пуховике, хорошо заметном на фоне снега. Но и это не помогло.

Коллективные поиски

СК возбудил уголовное дело по статье “Убийство малолетнего”. Марина училась в местной школе, но по специальной программе. Воспитывал ее с братьями в основном дедушка — мать работала в Пскове и в деревню приезжала не часто. С отцом девочки она давно развелась.

По словам знакомых и учителей, дети всегда были накормлены и одеты. Марина добросовестно выполняла домашние задания, нормально общалась со сверстниками, ни с кем не конфликтовала. Дедушку слушалась.

Пока волонтеры осматривали окрестности, оперативники опрашивали местных (в деревне проживает примерно полторы тысячи человек), а также жителей соседних поселков. В первую очередь проверили ранее судимых, затем переключились на других мужчин.

“В нашем районе немало преступлений совершали так называемые залетные — приезжие из других районов и даже областей, — рассказывает житель деревни Дмитрий. — Я слышал, что именно 1 января в Полоное приехала какая-то незнакомая компания. Гоняли по деревне на джипе, вели себя развязно”.Сбор силовиков и волонтеров для поисков девочки

Поиски Марины не прекращались ни на один день. Кроме волонтеров и спасателей, привлекли сотрудников Росгвардии и ФСИН, чиновников местной администрации, кинологов и водолазов из Русского географического общества. Дно Полонки тщательно обследовали. Тоже безрезультатно.

ДНК-тест

И все же эту розовую куртку нашли — в реке. И 25 февраля на берегу, недалеко от Дома культуры, обнаружили припорошенный снегом труп девочки.

Сейчас следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Проверяют все версии, в том числе и криминальную. От более подробных комментариев пока воздерживаются.Следователи на месте обнаружения тела

В районе уверены, что Марину убили. “Снега до 5 января практически не было, — говорит житель города Порхова Евгений, принимавший участие в поисках. — Волонтеры не раз обследовали ту местность, но ничего не видели”.

В СК также заказали ряд генетических экспертиз. Не исключено, что на одежде или теле девочки выявили неизвестный генотип.

“В связи с последними обстоятельствами в Полоное сегодня у мужчин — сотрудников райпо брали ДНК-тесты. Получается, что мы стали подозреваемыми”, — такое сообщение появилось в местном паблике в соцсети “ВКонтакте”.

Девочку похоронили 2 марта. Местные активисты организовали сбор денег, проститься пришли сотни человек со всего района.

Расследование продолжается и находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Если Марину действительно убили, преступнику в случае поимки грозит лишение свободы — вплоть до пожизненного.

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Взято отсюда
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