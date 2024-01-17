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Подростков научат снимать научное кино на выставке “Россия”

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Подростков научат снимать научное кино на выставке "Россия"

На выставке-форуме “Россия” для подростков проведут занятия по кинопроизводству, сообщает Минкультуры Подмосковья.

Школьники будут работать над учебным фильмом в Атомариуме – интерактивной зоне павильона № 19 “АТОМ” на ВДНХ, сказано в сообщении ведомства.

Под руководством мастеров Кинокампуса Горького участники выберут экспонат, определят идею и сценарий фильма, распределят роли и приступят к съемкам. Результатом каждого из занятий станет короткий учебный научно-популярный фильм, говорится в материале РИАМО.

Накануне радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин предложил продлить работу выставки-форума “Россия”.

Взято отсюда.

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