Подростков научат снимать научное кино на выставке “Россия”

На выставке-форуме “Россия” для подростков проведут занятия по кинопроизводству, сообщает Минкультуры Подмосковья.

Школьники будут работать над учебным фильмом в Атомариуме – интерактивной зоне павильона № 19 “АТОМ” на ВДНХ, сказано в сообщении ведомства.

Под руководством мастеров Кинокампуса Горького участники выберут экспонат, определят идею и сценарий фильма, распределят роли и приступят к съемкам. Результатом каждого из занятий станет короткий учебный научно-популярный фильм, говорится в материале РИАМО.

Накануне радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин предложил продлить работу выставки-форума “Россия”.

Взято отсюда.