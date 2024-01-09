Подсчитано число посетителей форума “Россия” в праздничные дни

Международную выставку-форум “Россия” на ВДНХ с 3 по 8 января посетили почти миллион человек, сообщила пресс-служба.«”Международную выставку-форум “Россия” на ВДНХ в течение пяти праздничных дней – с 3 по 8 января – посетили почти миллион человек. Гости познакомились со всей Россией и достижениями российских регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в различных мастер-классах”, – говорится в комментарии.

Выставка прерывала работу на два дня, а 3 января вновь стала принимать посетителей. С 5 по 8 января на территории ВДНХ проходил фестиваль “Русская Зима”, кроме мастер-классов и игр, там были организованы выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия фестиваля продолжатся 11–14 января.«

"Пятого января выставку посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. От АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации девушка получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю", – рассказали в пресс-службе выставки.

Радио Sputnik сообщало, что на выставке-форуме “Россия” показали ямальскую матрешку.

Взято отсюда.