Поезд насмерть сбил трех человек у станции “Рижская” в Москве

Поезд сбил трех человек рядом с железнодорожной станцией “Рижская” в Москве, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 10 января на перегоне Каланчевская-Рижская.«

"Московско-Курской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов.

Пресс-служба Московской железной дороги заявила, что, по предварительным данным, граждане переходили пути в неположенном месте. На месте работают экстренные службы, причины трагедии устанавливаются.

Радио Sputnik сообщало, что поезд сбил подростка в Краснодарском крае.

Взято отсюда.