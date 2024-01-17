“Похож на букву Х”. “АвтоВАЗ” регистрирует новый товарный знак

Дочерняя компания “АвтоВАЗа” планирует зарегистрировать новый товарный знак для автомобилей в двух вариантах, сообщает “Агентство Бизнес Новостей”.«”В Санкт-Петербурге завод “АвтоВАЗ” намерен зарегистрировать новый товарный знак, который не будет похож на Chery. “Дочка” АО “АвтоВАЗ” – ООО “Автозавод Санкт-Петербург” – подало в Роспатент соответствующие заявки. Компания намерена зарегистрировать два варианта товарных знаков. Предполагается, что они будут использоваться на транспортных средствах. Автомобили будут собираться на предприятии в Санкт-Петербурге”, – говорится в статье.

По данным Ассоциации “Центр коммуникативных технологий”, компания подала заявки 11 января , новый товарный знак “похож на букву Х” и больше всего напоминает логотип корейского производителя Hyundai.

Ранее радио Sputnik писало, что “АвтоВАЗ” впервые вывел на рынок модель Lada с семейным кузовом.

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