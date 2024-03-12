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Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле

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Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле

Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле

Три украинских ударных беспилотника, по уточненным данным, атаковали во вторник ночью нефтебазу в Орле, где загорелся крупный резервуар с бензином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что ПВО сбила над регионом два дрона.

“После падения первого БПЛА на нефтебазе в 02.11 мск возник пожар на площади 100 квадратных метров”, – сказал собеседник агентства из экстренных служб.

Примерно через 20 минут упал второй беспилотник, детонации не последовало. Чуть позже было зафиксировано падение третьего дрона на техническое здание нефтебазы – поврежден фасад.

По словам собеседник агентства, огонь на нефтебазе тушили с применением пожарного поезда, всего привлекались почти 130 человек и около 40 единиц техники. Согласно последним данным губернатора Андрея Клычкова, последствия ночной атаки БПЛА ликвидированы, пострадавших нет, “ситуация под полным контролем”.

Изначально в сторону нефтебазы летел и четвертый дрон, но в итоге он поменял направление в сторону города Ливны Орловской области и впоследствии был сбит ПВО в Курской области, отметил собеседник агентства из экстренных служб.22 июня 2022, 17:18

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