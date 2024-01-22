реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Появились подробности нападения на тренера клуба КХЛ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Напавшего на главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева задержали

Появились подробности нападения на тренера клуба КХЛ

Напавший на главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева был задержан. Подробности появились у «Матч ТВ».

По информации источника, злоумышленником оказался 17‑летний житель Нижнекамска. Молодой человек рассказал, что, идя по узкой улице, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними завязался словесный конфликт. В результате мужчина ударил тренера по лицу и убежал.

Инцидент произошел утром 20 января. Неизвестный молодой человек, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а затем ударил его по голове. Тренеру наложили два шва. Он обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев тренирует «Нефтехимик» с 2021 года. Клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующую игру «Нефтехимик» проведет дома 21 января против «Адмирала».

Взято
отсюда

новости события сегодня , новости ру

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Балицкий рассказал, на каком городе Запорожья сконцентрировались ВСУ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Скоро Канаду присоединит”. Медведев сыронизировал над указом Зеленского

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Экс-глава Всемирного банка назвал “элегантной” мерой конфискацию активов РФ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Сил не хватает”. Зачем Зеленскому указ об “украинских территориях” в РФ?

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Молчат несколько дней”. СМИ узнали, почему ВСУ оставляют свои позиции

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Прибыльный бизнес”. Туск рассказал о планах Польши и Украины

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Захарова упрекнула Францию в безразличии к судьбе погибших наемников

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Чепуха”. Военный эксперт о планах Польши и Украины вместе создавать оружие

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске