Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Площадь горения в завалах на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где пожар ранее был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, составляет 4 тысячи квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.«”По состоянию на 17.30 ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров”, – информирует ведомство.

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Горняк22
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не забывайте о близких. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 января

13.01.2024

 Происшествия

Экс-директора барнаульского “Жилфонда” будут судить в Аргентине

13.01.2024

 Происшествия

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

 Происшествия

Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе

13.01.2024

 Происшествия

Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

13.01.2024

 Происшествия

Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Более 10 тысяч туристов посетили алтайское лебединое озеро на Новый год

13.01.2024

 Интересное

Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

13.01.2024

 Интересное

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix