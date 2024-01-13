Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Площадь горения в завалах на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где пожар ранее был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, составляет 4 тысячи квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.«”По состоянию на 17.30 ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров”, – информирует ведомство.

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Горняк22

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