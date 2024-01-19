Пожар на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода ликвидирован

Пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) полностью ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Ранее стало известно, что по адресу город Рязань, Южный промузел, дом 8 на площади десяти квадратных метров возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным из открытых источников, по указному адресу располагается Рязанская нефтеперерабатывающая компания.«

"В 16:29 полная ликвидация", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения регионального ГУ МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

Радио Sputnik сообщало, что в Клинцах в Брянской области загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Взято отсюда.