Пожар в кубанском хуторе, где упал летательный аппарат, потушили

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото

Пожар в кубанском хуторе Трудовая Армения, где упал летательный аппарат, полностью ликвидирован, сообщил оперштаб в Telegram-канале.

По данным властей, в пятницу около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. Позже в оперштабе региона уточнили, что упал только один летательный аппарат, после чего загорелся камыш, но огонь локализовали.

“В 21.45 полная ликвидация пожара”, – сказано в сообщении оперштаба Кубани.

новости Локтевский

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