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Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили

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Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили

Место пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области

Пожар в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне в городе Кузнецке Пензенской области, где пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск субботы. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, в 16.38 мск пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а около 18.00 мск ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. По данным прокуратуры, возгорание началось с мебельного цеха и перекинулось на ТЦ “Мосты”, комплекс магазинов “Хамелеон”, “Печки лавочки” и мотосалон. Ведомство начало проверку.

“На 9.00 мск – полная ликвидация пожара. Причина устанавливается”, – сказала начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.

новости Локтевский
Взято отсюда
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