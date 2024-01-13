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Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве

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Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве

Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.«

"Тринадцатого января 2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", – приводит информагентство комментарий ведомства.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.

Взято отсюда.

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