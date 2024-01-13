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Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries в Петербурге

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Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries в Петербурге

Пожар в складском комплексе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России.

По данным министерства, на месте возгорания произошло обрушение на площади 40 квадратных метров.

По состоянию на 10:55 мск пожар был локализован, спасатели продолжают тушение.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на складе достигла 50 тысяч квадратных метров.

Пожару присвоен максимальный уровень сложности.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга организовала проверку по факту возгорания.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.

Взято отсюда.

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