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“Покровский рудник” подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

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"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото

Руководитель направления по связям с общественностью группы компаний “Петропавловск” Роман Сорокин сообщил, что АО “Покровский рудник” подтвердило информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.

Обрушение произошло в Зейском округе Амурской области на руднике “Пионер”, владельцем которого является группа компаний “Петропавловск”, в которую входит АО “Покровский рудник”.

“В АО “Покровский рудник” подтвердили, что 18 марта примерно в 20:40 на обособленном подразделении рудник “Пионер” на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей”, – говорится в сообщении ГК “Петропавловск”.

Уточняется, что идет расчистка завала, спасательные работы продолжаются.

Ранее в региональной прокуратуре заявили, что под завалом, по предварительным данным, находятся 15 человек.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте.

Горняк22
Взято отсюда
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