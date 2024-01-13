Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке

Сотрудник полиции. Архивное фото

Сотрудники полиции опросили участников инцидента, произошедшего в одной из школ Владивостока, где муж учительницы на ее уроке в нецензурной форме угрожал ученикам физической расправой за непослушание, сообщает полиция Приморья.

В пятницу полиция сообщала, что организована проверка по факту распространяемой в соцсетях и СМИ региона аудиозаписи, на которой неизвестный мужчина, представившийся мужем учительницы, с использованием матерной брани обращается к ученикам, обещая физически расправиться с ними за плохое поведение “на уроках его беременной супруги”. По сообщениям СМИ, инцидент произошел во время урока в одной из школ города, аудиозапись диалога сделал один из учеников.

“В учебное заведение незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили участников и очевидцев происшествия. Опросили руководство и администрацию школы, преподавательский состав и учеников, а также супруга учительницы, на уроке которой произошел данный инцидент. В своем объяснении мужчина указал, что конфликт со школьниками произошел из-за громкого шума в классе”, – говорится в сообщении краевой полиции.

Отмечается, что все собранные полицейскими материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

новости Локтевский

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