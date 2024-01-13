Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Полиция нашла мужчину, угрожавшего школьникам во Владивостоке

Сотрудник полиции. Архивное фото

Сотрудники полиции опросили участников инцидента, произошедшего в одной из школ Владивостока, где муж учительницы на ее уроке в нецензурной форме угрожал ученикам физической расправой за непослушание, сообщает полиция Приморья.

В пятницу полиция сообщала, что организована проверка по факту распространяемой в соцсетях и СМИ региона аудиозаписи, на которой неизвестный мужчина, представившийся мужем учительницы, с использованием матерной брани обращается к ученикам, обещая физически расправиться с ними за плохое поведение “на уроках его беременной супруги”. По сообщениям СМИ, инцидент произошел во время урока в одной из школ города, аудиозапись диалога сделал один из учеников.

“В учебное заведение незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили участников и очевидцев происшествия. Опросили руководство и администрацию школы, преподавательский состав и учеников, а также супруга учительницы, на уроке которой произошел данный инцидент. В своем объяснении мужчина указал, что конфликт со школьниками произошел из-за громкого шума в классе”, – говорится в сообщении краевой полиции.

Отмечается, что все собранные полицейскими материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах

13.01.2024

 Интересное

Правила щедрого вечера накануне Старого Нового года. Народные приметы 13 января

13.01.2024

 Интересное

С Днем печати! Яркие поздравления журналистам, редакторам и всем причастным

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

13.01.2024

 Интересное

Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

13.01.2024

 Интересное

Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix