Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото

Полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре в Приморском районе Петербурга, где произошла драка между сотрудником магазина и недовольным клиентом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

“9 января 2024 года в 16.53 в отдел полиции Приморского района сотрудниками Росгвардии из торгового центра на Байконурской улице по сообщению о конфликте был доставлен 34-летний мужчина”, — сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что мужчина пришел в магазин за покупками, но у него произошел конфликт с работником магазина. Недовольный покупатель написал заявление в полицию. Позже, уточняют в ГУМВД, от сотрудника магазина было принято встречное заявление. Причины конфликта в пресс-службе полиции не уточнили.

По данным телеканала 78, ссора произошла из-за неверных ценников, которые расстроили покупателя. На видео с камер видеонаблюдения, опубликованных телеканалом, видно, что покупатель выходит из отдела и задевает плечом продавца, которая рассказывает об этом другому сотруднику. На лестнице эскалатора тот сотрудник догнал клиента и ударил его, завязалась драка.

“В настоящее время по данному факту полицией проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все детали происшествия”, – заключили в пресс-службе регионального главка МВД.

Горняк22

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