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Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

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Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

Сотрудник полиции. Архивное фото

Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в поселке Терней Приморского края, где жители сообщают о нескольких случаях живодерства.

В соцсетях разошлась информация об убийстве жестоким способом собаки в поселке Терней. Местные жители сообщают, что пес не был агрессивным, его подкармливали, он был чипирован и жил в будке. Собака пропала на некоторое время, а накануне тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами неизвестные подкинули к мусорным бакам.

“В дежурную часть отдела полиции №13 межмуниципального отдела МВД России “Дальнегорский” поступило заявление зоозащитников о том, что на площадке для мусора в поселке Терней обнаружено тело собаки с признаками насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”, – сообщает краевое УМВД РФ.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полиция просит очевидцев происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося обращаться по телефонам: 102, 8-42373-3-21-71. Конфиденциальность гарантирована.

Одна из жительниц Тернея рассказала РИА Новости, что это минимум второй случай жестокого обращения с собакой в поселке. Ранее один пес вернулся к хозяйке спустя несколько дней тоже со следами насилия.

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Взято отсюда
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