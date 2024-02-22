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Полиция Киева нашла почти $1 млн у экс-главы военно-врачебной комиссии

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Полиция Киева нашла почти $1 млн у экс-главы военно-врачебной комиссии

Полиция Киева нашла у бывшего главы Черниговской военно-врачебной комиссии (ВВК) почти $1 млн. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Уточняется, что деньги были найдены в ходе обысков 12 февраля в одной из квартир экс-главы ВВК в рамках расследования уголовного дела.

Имя фигуранта не называется, однако известно, что задержанный работал главой областной ВВК до лета 2021 года. До этого Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

20 февраля суд в Киеве продлил до 18 апреля арест бывшего главы «Мотор Сич» Богуслаева. До этого Министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество экс-главы «Мотор Сич».

14 февраля следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы в закупках для Вооруженных сил Украины.

В начале февраля колумбийские наемники ВСУ сообщили о масштабной коррупции и воровстве в рядах украинской армии. Ветеранам колумбийской армии и просто авантюристам обещают $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях, однако на практике многие наемники не получили никаких выплат.

Ранее Медведчук заявил о потере Украиной своей государственности.

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