Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Politico: Брюссель усилит давление на три страны ЕС по вопросу помощи для Киева

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Politico: Брюссель усилит давление на три страны ЕС по вопросу помощи для Киева

Брюссель усилит давление на Францию, Италию и Испанию с тем, чтобы они продолжили предоставлять военную помощь Украине в 2024 году. Об этом пишет газета Politico.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что странам Европейского союза следует при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала немецкая стороны. Политик напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено €8 млрд на военную поддержку Киева.

Как отмечает Politico, несмотря на то, что Шольц не назвал ни одной страны, план Брюсселя по составлению списка помощи окажет давление на Париж, Рим и Мадрид, которые, несмотря на приличную экономику, предоставили неприлично мало военной помощи для Киева.

В середине декабря канцлер Германии заявлял, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix