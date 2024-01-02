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Политик Асселино: СМИ молчат о бунтах фермеров ФРГ против импорта с Украины

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Политик Асселино: СМИ молчат о бунтах фермеров ФРГ против импорта с Украины

Глава французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что фермеры в ФРГ бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, но средства массовой информации умалчивают об этом. Об этом политик написал на свой странице в социальной сети X.

По словам Асселино, в ФРГ нарастает восстание фермеров. СМИ же скрывают этот бунт, причинами которого являются прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент Европейского союза.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что Соединенные Штаты погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

До этого Асселино заявил, что регулярное введение новых пакетов санкций против России говорит о том, что ранее принятые рестрикции не работают.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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