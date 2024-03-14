Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что Евросоюз следует уничтожить из-за решения Европейского парламента поддержать продление беспошлинного импорта с Украины.

По его мнению, Европарламент своим решением «вонзил еще один нож в спину «Злым фермерам» из-за Украины».

«При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически, он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года!» — написал Филиппо.

Он отметил, что уровень импорта уже стал непосильным для французских фермеров.

Как считает политик, Евросоюз хочет уничтожить сельское хозяйство Франции. Он также предложил уничтожить ЕС раньше, чем это произойдет.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас допустила развал Евросоюза и победу России над Западом.

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