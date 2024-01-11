Журналист-международник, политолог Олег Ясинский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал вспыхнувшие беспорядки в Эквадоре. По его мнению, не стоит обращать внимание на заявления нынешнего руководства страны, которое обещает навести порядок, поскольку доход местных наркокартелей выше дохода всего государства.

«У картеля есть неограниченный источник доходов. Картели подчиняются интересам центров, которые находятся в США, потому что именно США контролировали наркотрафик в Латинской Америке, им это было выгодно как постоянный повод для политического и военного вмешательства», — отметил Ясинский.

Согласно его прогнозам, власти страны каким-либо образом договорятся с картелями и учтут их интересы. Однако, какой именно договор заключат стороны, вряд ли кто узнает, подытожил журналист.

Накануне в Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. На улицах городов появилась бронетехника и солдаты, а в Аргентине ситуацию называют проблемой для всего континента. Что происходит в Эквадоре и может ли конфликт перекинуться на весь регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором.

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