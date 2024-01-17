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Политолог Золотарев: Украина лишится стратегического тыла в странах Запада

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Политолог Золотарев: Украина лишится стратегического тыла в странах Запада

Киевский политолог Андрей Золотарев заявил, что Украине придется пойти на невыгодный для себя мир, так как Запад развалит ее тыл. Об этом политолог рассказал в эфире YouTube-каналу Politeka.

По словам Золотарева, Украине для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать свои условия, необходим прочный тыл. Стратегическим же тылом Украины фактически являются страны Запада. Политолог подчеркнул, что этот стратегический тыл в этом году просаживается, что является чрезвычайно заметным.

Золотарев отметил, что программа Всемирного экономического форума в Давосе явственно продемонстрировала тот факт, что Украина не входит в число приоритетов Запада. Несмотря на заявления пропаганды Киева, конфликт на Украине оказался для западных государств второстепенной темой, значительно уступив место проблемам климата, энергетики и социальным вопросам.

Политолог подчеркнул, что страны глобального Юга в очередной раз показали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не поддержат его так называемую «формулу мира». Антироссийская риторика Зеленского, отметил Золотарев, все хуже действует даже на страны Европы.

Украинский эксперт заострил внимание на том, американский конгресс до сих пор не приблизился к соглашению о финансировании Киева. А без финансов США Украине, судя по всему, придется согласиться с миром на российских условиях.

Поэтому Украина, подвел итог Золотарев, может быть поставлена в такие условия, когда не придется мечтать ни о чем, кроме «похабного» мира.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успевают восполнять потери в своих рядах.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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