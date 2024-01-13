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Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

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Польские ВС подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РоссииСюжетРакетные удары по Украине:

Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши сообщило о поднятии в небо военных самолетов страны и ее союзников. Беспокойство Варшавы вызвала возросшая активность российской авиации.

В Польше связывают активность авиации России «намерением нанести удары по территории Украины». Польские военные указали, что запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства республики. Командование также предупредило, что поднятие в небо самолетов может быть сопряжено с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части Польши.

Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

Ситуацию прокомментировала заместитель пресс-секретаря оперативного командования польских ВС майор Эва Злотницкая. По ее словам, подобное происходит все чаще.

Стандартно (…) когда российская дальняя авиация наносит воздушные удары по Украине, Вооруженные силы Польши действуют таким образом, чтобы исключить возможные угрозы, которые могут возникнуть для нашей страны

Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

29 декабря Варшава подняла самолеты для перехвата неопознанного летающего объекта, нарушившего воздушное пространство со стороны Украины. Позднее выяснилось, что это была ракета, которую не получилось сбить. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской, однако доказательств не привел. Военный уточнил, что объект задержался в воздушном пространстве республики на три минуты, успев пролететь 40 километров.

Президент Польши Анджей Дуда созвал в штаб-квартире Бюро национальной безопасности совещание в связи с инцидентом, все силы были приведены в боеготовность. Польский лидер также обсудил инцидент с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Тогда же генсек заверил, что альянс выражает солидарность с ценным партнером и сохраняет бдительность.

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Польский генерал призвал не преуменьшать опасность случившегося

Генерал польской армии Леон Коморницкий отметил, что это был преднамеренный шаг со стороны России, который нельзя недооценивать. Он также усомнился в случайности случившегося. Военный подверг резкой критике недостаточную, на его взгляд, реакцию на инцидент с ракетой. «Налицо полное отсутствие трезвого, солдатского взгляда и оценки ситуации», — высказался он.

Взято
отсюда

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