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Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

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МИД Польши: Варшава присоединилась к плану Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ

Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по закупке сотен тысяч боеприпасов для Украины. Его слова приводит Bloomberg.

«Да, мы в деле», — отметил глава ведомства на мероприятии в Вашингтоне. При этом он не указал, какой объем средств Польша намерена выделить на эти цели.

Ранее заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Варшава не будет отправлять своих солдат на территорию Украины.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. «Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — сказал политик.

Взято
отсюда

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