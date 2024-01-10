Массовые скопления транспортных средств останутся на границе Польши и Украины даже после завершения протестов, организованных перевозчиками. Об этом в эфире украинского Radio NV заявил польский журналист Марек Серант.

По его словам, недавно он лично посетил польско-украинскую границу и оценил текущую обстановку. Как сказал корреспондент, сейчас по обе стороны границы наблюдаются длинные очереди машин.

В связи с этим журналист не исключил, что тяжелая ситуация на расположенных здесь пограничных переходах не изменится даже спустя месяц после окончания так называемой блокады. При этом Киев и Варшава оказались совершенно не готовы к подобному развитию событий, подчеркнул он.

Также корреспондент обратил внимание на низкий уровень безопасности людей в образовавшихся на польско-украинской границе пробках. По мнению Серанта, ситуация совершенно не соответствует нормам XXI века.

«Люди, которые стоят по 12 часов в очередях, доходит до столкновений, доходит до страшных вещей на дорогах», — пояснил он.

8 января спикер пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что три пункта пропуска на границе страны с Польшей остаются заблокированы. В тот момент на границе образовалась очередь из примерно двух тыс. автомобилей.

Ранее на польско-украинской границе разблокировали один из КПП, работа которого была приостановлена на шесть месяцев из-за протестов фермеров.

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