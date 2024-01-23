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Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

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«Страна.ua»: получивших добровольно паспорт России украинцев лишат гражданства

Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев, пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отметило издание, внесенный в Верховную Раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что получившие добровольно гражданство России люди будут лишены украинского паспорта. «Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — указано в документе.

22 января стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о введении в стране института множественного гражданства. Закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России. Он также отметил, что множественное гражданство смогут иметь иностранные добровольцы, которые присоединились к украинской армии.

Ранее в США на границе с Мексикой нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая.

Взято
отсюда

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