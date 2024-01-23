«Страна.ua»: получивших добровольно паспорт России украинцев лишат гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев, пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отметило издание, внесенный в Верховную Раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что получившие добровольно гражданство России люди будут лишены украинского паспорта. «Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — указано в документе.

22 января стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о введении в стране института множественного гражданства. Закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России. Он также отметил, что множественное гражданство смогут иметь иностранные добровольцы, которые присоединились к украинской армии.

Ранее в США на границе с Мексикой нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая.

Взято

отсюда

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