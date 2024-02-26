Spiegel: Германия и Индия ведут тайные переговоры по закупке снарядов для ВСУ

Германия тайно ведет переговоры с Индией о покупке у страны боеприпасов и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ) через посредников. Речь идет о сотнях тысячах боеприпасов, которые находятся в арсенале Индии.

Выбор Берлина пал на Индию в связи с тем, что в стране хранится несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Подобные переговоры о военной помощи Киеву также возможны с арабскими, балканскими и африканскими странами, которые имеют большие запасы снарядов.

Индия боится портить отношения с Россией

По данным немецкого издания Der Spiegel, индийские власти не хотят помогать Украине открыто, так как боятся испортить дружеские отношения с Россией. «Правительство в Нью-Дели открыто не желает продавать свои гранаты, так как Индия по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой. В результате сейчас ведутся конфиденциальные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников», — отмечает издание.

Ситуационный центр по вопросам Украины при Минобороны Германии ежедневно ищет источники закупки новых снарядов для ВСУ. При этом ведомство не жалуется на финансовые проблемы. По словам главы центра Кристиана Фрейдинга, на 2024 год немецкое правительство выделит семь миллиардов евро на закупку вооружения для ВСУ. Проблемой остается лишь ограниченность предложений вооружения на рынке.

При этом о постепенном отстранении Нью-Дели от Москвы стало известно еще в январе: тогда сообщалось, что Индия, будучи крупнейшим импортером российского оружия, может отказаться от поставок из России в пользу США. Индийские власти обеспокоены, что в таком случае Москва может пойти на сближение с Пекином.

В НАТО заявили о заканчивающихся запасах снарядов у ВСУ

Spiegel пишет, что Германия ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру. Как отмечается в материале, немецкому оборонному ведомству постоянно приходится придумывать, где достать дефицитные боеприпасы для Украины. Чем больше проходит времени, тем труднее приходится союзникам Киева, указывает издание. Оно также предупредило, что, согласно прогнозам западных спецслужб, собственные запасы Украины закончатся «не позднее июня» или даже раньше.

К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны на полках по всему миру

Тем временем газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО сообщает, что запасы снарядов ВСУ могут иссякнуть в ближайшее время. По его словам, украинские подразделения уже нормируют расход боеприпасов, что вынуждает командиров делать трудный выбор. Другой собеседник из числа представителей НАТО заявил, что подобная ситуация стала возможной, поскольку страны Европы много лет не расширяли мощности военной промышленности.

Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил о превышающей западные возможности потребности ВСУ в снарядах. По его словам, несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, потребности Украины превышают производственные мощности США и Евросоюза.

Взято

отсюда

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