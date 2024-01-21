реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Помощница учителя созналась в совращении школьников

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Помощница учителя созналась в совращении школьников

Жительница США созналась в том, что совращала школьников. Об этом сообщает Lexington Herald Leader.

Бывшая помощница учителя из штата Кентукки Эллен Филлипс в суде признала вину в совращении несовершеннолетних школьников. Согласно судебным документам, Филлипс пыталась соблазнять школьников в социальных сетях и мессенджерах. Затем она встречалась с ними и в ряде случаев вступала в сексуальную связь. Возраст подростков варьировался от 14 до 16 лет.

В одном из случаев Филлипс пыталась убедить 15-летнего мальчика заняться с ней сексом. Переписываясь с ним в соцсетях, женщина убеждала его выскользнуть из дома и встретиться с ней. Когда подросток сказал, что не может выйти, потому что его мать еще не спит, Филлипс предложила ему алкоголь и оральный секс. Она также снабдила его вариантами предлогов, под которыми он мог покинуть дом. В конце концов подросток сказал Филлипс, что не сможет встретиться с ней.

Проклятый домВ американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верилПалач по призваниюОн посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки

Женщине предъявлены обвинения в изнасиловании и противоестественных сексуальных отношениях. Ей грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США учительница математики средней школы в штате Миссури изнасиловала подростка и попала за решетку. 26-летняя Хейли Клифтон-Кармак около полутора лет проработала в школе, где учился пострадавший.

Взято
отсюда

новости сегодня 2023 года , яндекс новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

22.01.2024

 Погода

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это типично”. В Европарламенте осудили реакцию Запада на удар по Донецку

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до 27

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские военные пожаловались журналистам из США на полчища крыс в окопах

22.01.2024

 Новости

В Словакии оценили возможность встречи премьера страны с Путиным

22.01.2024

 Новости

Российские гвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ у Северска

22.01.2024

 Новости

Женщина пришла на ужин в честь дня рождения и неприятно удивилась

22.01.2024

 Новости

Помощница учителя созналась в совращении школьников

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске