Жительница США созналась в том, что совращала школьников. Об этом сообщает Lexington Herald Leader.

Бывшая помощница учителя из штата Кентукки Эллен Филлипс в суде признала вину в совращении несовершеннолетних школьников. Согласно судебным документам, Филлипс пыталась соблазнять школьников в социальных сетях и мессенджерах. Затем она встречалась с ними и в ряде случаев вступала в сексуальную связь. Возраст подростков варьировался от 14 до 16 лет.

В одном из случаев Филлипс пыталась убедить 15-летнего мальчика заняться с ней сексом. Переписываясь с ним в соцсетях, женщина убеждала его выскользнуть из дома и встретиться с ней. Когда подросток сказал, что не может выйти, потому что его мать еще не спит, Филлипс предложила ему алкоголь и оральный секс. Она также снабдила его вариантами предлогов, под которыми он мог покинуть дом. В конце концов подросток сказал Филлипс, что не сможет встретиться с ней.

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Женщине предъявлены обвинения в изнасиловании и противоестественных сексуальных отношениях. Ей грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США учительница математики средней школы в штате Миссури изнасиловала подростка и попала за решетку. 26-летняя Хейли Клифтон-Кармак около полутора лет проработала в школе, где учился пострадавший.

Взято

отсюда

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