Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ольга Малащенко рассказала о работе на канале «Муз-ТВ» в Москве. Подробностями она поделилась в интервью журналисту Карену Адамяну, видео доступно во «ВКонтакте».

Комикесса заявила, что мечтала работать виджеем на «Муз-ТВ». Однако когда она устроилась на канал после института, то в основном работала с текстом.

«Я писала подводки. Или ты в каких-то СМИ выцепляешь то, что сейчас произошло, и рерайтишь (переписываешь своими словами — прим. «Ленты.ру») это, чтобы потом дайджестом рассказать», — раскрыла Малащенко. Юмористка назвала эту работу очень глупой и сочла, что человеку сложно продержаться на ней долго.

Ранее Малащенко рассказала, что подверглась преследованию поклонника. По словам комикессы, мужчина посещал ее выступления и публиковал фотографии из мест, где она недавно была. Она описала этот опыт словами «ужасно страшно».

Взято

отсюда

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