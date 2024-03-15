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Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область сорвана, сообщили в МО РФ

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Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область сорвана, сообщили в МО РФ

Российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали 14 марта попытку прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область в районе села Козинки, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) высадила десант на вертолетах Ми-8 примерно в километре от границы. При попытке продвижения вглубь села Козинки украинские боевики были обнаружены и остановлены российскими военными и пограничниками.

Понеся существенные потери, диверсанты начали отступление.«”Группа пыталась закрепиться в одном из домов, но была блокирована. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что общие украинские потери составили более 50 человек.«”Контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка”, – указано в публикации.

Ранее радио Sputnik сообщало о задержании в Москве по подозрению в госизмене агента украинских спецслужб.

Взято отсюда.

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