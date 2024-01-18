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Порядка 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, заявил Лавров

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Порядка 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году заявил, что видит большое будущее для объединения БРИКС.«

"Если учесть, что более 20, где-то даже ближе к 30, стран заинтересованы в сближении с БРИКС, то у этого объединения с глобальным составом участников, конечно, мы видим очень большое будущее", – отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Россия, ставшая председателем БРИКС с 1 января, будет особое внимание уделять внедрению “новичков” в общую работу объединения.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса заявил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами объединения. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.

Радио Sputnik писало, что Саудовская Аравия стала полноценным членом БРИКС.

Взято отсюда.

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